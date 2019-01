Fizični obračun na silvestrovo v koprski Taverni Primorske novice Malo po polnoči so koprski policisti prejeli obvestilo, da je v koprski Taverni nekdo poškodoval mlajšega moškega z Gorenjske. Neznanec naj bi ga z glavo udaril v nos in mu pri tem zlomil obrazne in lobanjske kosti ter nos. Huje poškodovanega Gorenjca so reševalci odpeljali v izolsko bolnišnico.

