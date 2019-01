Izpadla je še zadnja slovenska predstavnica na teniških turnirjih WTA in ATP v Avstraliji, Novi Zelandiji in na Kitajskem. Andreja Klepač je s Čehinjo Lucio Hradecko v drugem krogu turnirja v Brisbanu izgubila proti prvi dvojici sveta, Čehinjama Barbori Krejcikovi in Katerini Siniakovi, s 3:6 in 2:6.



