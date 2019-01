Luka Dončić - The Matador ali El Matador Demokracija Priljubljenost slovenskega čudežnega bisera v ligi NBA Luke Dončića je že tako velika, da je njegov klub registriral in zaščitil njegov nov nadimek oziroma vzdevek. Dallas Mavericks ga bodo odslej naslavljali z Luka Dončić - The Matador oziroma v španski različici El Matador.

