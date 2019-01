Pijan ustavil vozilo in zaspal kar na vozišču Dnevnik Pijan 30-letnik je na zadnji dan preteklega leta v zgodnjih jutranjih urah vozilo ustavil kar na vozišču v Črešnjicah pri Cerkljah ob Krki in v njem zaspal. Prebudili so ga policisti, ki so prejeli obvestilo, da avtomobil na vozišču ovira promet.

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Jan Oblak

Rok Kronaveter

Zlatko Zahovič

Zoran Dragić