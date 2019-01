Nič kaj lepa dobrodošlica za Leonarda, še en nor večer Jamesa Hardna SiOL.net V noči na petek so v ligi NBA odigrali le tri tekme. San Antonio Spurs so doma premagali Toronto Raptors, drugo ekipo na vzhodu. Tekma se je končala z izidom 125:107. Zanimivo tekmo sta uprizorili ekipi Golden State Warriors in Houston Rockets.

