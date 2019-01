Zamaskirana neznanca oropala bencinski servis na Zaloški cesti v Ljubljani Dnevnik Zamaskirana neznanca sta v četrtek okoli 22. ure oropala bencinski servis na Zaloški cesti v Ljubljani, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Od prodajalk sta zahtevala denar in svoje zahteve podkrepila z grožnjo in orožjem, ki ga je imel pri...

