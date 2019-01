NLB terjatve do Tuša prodala skladu Alfi SiOL.net NLB je konec decembra okoli 20 odstotkov terjatev do skupine Tuš prodala skladu Alfi, ki je tako postal več kot tretjinski upnik celjske skupine, so v skladu potrdili za časnik Finance. Sklad ima v lasti za okoli 90 milijonov evrov nominalne vrednosti terjatev do skupine Tuš in je postal največji samostojni upnik skupine.

