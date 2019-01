Velika Britanija v Rokavski preliv napotila posebno ladjo za preprečevanje migracij Radio Ognjišče

Velika Britanija je v Rokavski preliv napotila posebno vojaško ladjo, ki bo pomagala odgovoriti na izziv migracij. To ožino med Francijo in Otokom namreč skuša v zadnjem času nezakonito prečkati vse več ljudi. Oblasti so opazen porast zabeležile prav v času praznikov. Pot je zelo nevarna, med drugim zaradi gostega prometa, močnih tokov in nizkih temperatur morja....

