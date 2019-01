Hrvaška od Izraela in ZDA zahteva odgovore v zvezi s prodajo vojaških letal Radio Ognjišče

Hrvaška se je odzvala na zaplet pri nakupu 12 izraelskih vojaških letal ameriškega izvora. Pričakuje, da bosta strani nesporazum zgladili v tednu dni. Če do prihodnjega petka ne bo odgovorov iz Tel Aviva in Washingtona, bo Zagreb odpovedal naročilo....

Sorodno



Oglasi