S kombijem odpeljali sto palet Primorske novice Včeraj popoldne so policisti na območju Vrtojbe obravnavali tatvino palet. Po sedanjih ugotovitvah sta neznanca tik pred novim letom s kombijem pripeljala do enega od tamkajšnjih podjetij in z dvorišča gospodarske družbe dvakrat v istem dnevu ukradla skupaj okoli sto euro palet Epal v vrednosti približno 600 evrov.

Sorodno













Oglasi