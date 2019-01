Hrvaška policista pomagata na slovenskih smučiščih #video SiOL.net Slovenski in hrvaški policisti tudi v času letošnje smučarske sezone nadaljujejo s skupnim delom na nekaterih štajerskih in gorenjskih smučiščih, kjer trenutno zaradi zimskih počitnic letuje največ hrvaških gostov. Tudi letos bo en hrvaški policist prisoten na Rogli in Kopah, drugi pa zlasti v Kranjski Gori, po potrebi tudi na Krvavcu in Voglu.

