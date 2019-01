Starejši voznik prebil zapornice in trčil v vlak SiOL.net Na zavarovanem železniškem prehodu na Zaloški cesti v Ljubljani je danes malo čez pol enajsto uro dopoldne osebno vozilo prebilo zapornice in trčilo v vlak, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

