Bolnišnice in zdravstveni domovi želijo vedeti, od kod bo prišel denar za višje plače Dnevnik Bolnišnice in zdravstveni domovi zahtevajo zagotovila ministra za zdravje Sama Fakina, da bo res priskrbel denar za plače, ki so se zvišale po dogovoru med vlado in sindikati. Čeprav ZZZS denar ima, ministrstvo pa je ustno obljubilo, da bo porabljen...

