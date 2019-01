Dončić navdušil z novo neverjetno trojko ob pisku sirene #video SiOL.net V noči na soboto je v ligi NBA znova blestel Luka Dončić, ki je na tekmi proti Dallasu dosegel 19 točk in devet skokov, a to ni zadostovalo za 19. zmago Dallasa. Boston je slavil s 114:93 in bil uspešen 23. v sezoni. Slovenski košarkar je navdušil z noro trojko pred iztekom drugega polčasa. Na delu je bil tudi Miami, ki je brez Gorana Dragića, ki okreva po poškodbi, ugnal Washington (115:109).

