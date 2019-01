Slovenski pevec in radijski voditelj Klemen Bundarla se je na facebooku oglasil svojim prijateljem in jim sporočil, da je uspešno prestal operacijo stopala. Vsem se je zahvalil za lepe želje in čisto v svojem slogu zapisal, da med operacijo ni dobil novega oprsja, naročil pa je zlate vijake. Zapisu je priložil še fotografijo, kjer leži priklopljen na cevke.