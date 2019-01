Bo vožnja čez Krški most kmalu brezplačna? 24ur.com Hrvaška lokalna politična stranka Unija Kvarnerja z območja Reke je vložila pobudo za oceno ustavnosti plačevanja mostnine na otok Krk, ki je edini most na Hrvaškem, na katerem pobirajo mostnino. Menijo, da je mostnina v nasprotju s hrvaško ustavo in zakonodajo EU.

