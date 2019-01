Nevihta na Tajskem prizanesla turističnim otokom Dnevnik Tropska nevihta Pabuk je kljub opozorilom vremenoslovcev in posledični paniki prizanesla med turisti priljubljenim tajskim otokom, so sporočile tamkajšnje oblasti. Jug države so sicer prizadele poplave, brez elektrike je ostalo okoli 200.000...

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Tajska Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Goran Dragić

Aleš Bržan

Maruša Ferk