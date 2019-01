Shiffrinova udobno še do devete zmage v sezoni, Slovenke v Zagrebu brez točk Sportal Mikaela Shiffrin je letos v slalomih za svetovni pokal nepremagljiva. Američanka je zanesljivo dobila tudi preizkušnjo v Zagrebu, kjer sta na stopničke stopili še Slovakinja Petra Vlhova in Švicarka Wendy Holdener. Nastopile so tudi štiri Slovenke in ostale brez finalne vožnje, tej je bila še najbližje mlada Neja Dvornik, ki je peti slalom sezone končala na 32. mestu.

