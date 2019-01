V Sloveniji več kot 900.000 uporabnikov spletnih bank Dnevnik Spletno bančništvo, ki uporabniku omogoča predvsem hitrejše in cenejše poslovanje s svojo banko, je vse bolj priljubljeno. Potem ko se je med letoma 2004 in 2007 število uporabnikov podvojilo in se nato do leta 2015 povečalo še za enkrat, je sicer v...

Sorodno



Oglasi