Na Obrežju za vstop v Slovenijo čakajo štiri ure SiOL.net Na mejnih prehodih s Hrvaško je promet še naprej močno zgoščen. Na Obrežju je čakalna doba za vstop osebnih vozil v Slovenijo kar štiri ure, v Slovenski vasi tri ure, v Rigoncah uro in 45 minut, v Starodu uro in pol ter na Gruškovju in v Metliki eno uro. Na Obrežju je treba 45 minut čakati tudi za izstop iz države.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Avstrija

Hrvaška

Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Ana Bucik

Maruša Ferk

Marjan Šarec

Anže Lanišek