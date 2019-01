Na pohodu je gripa, v jeseniški bolnišnici omejili obiske 24ur.com Iz slovenskih bolnišnic poročajo o porastu gripe. V jeseniški bolnišnici so prepovedali oziroma omejili obiske. O povečanju števila bolnikov z gripo so opozorili tudi iz ljubljanskega UKC, kjer so obiske omejili že pred novim letom in pripravili poseben oddelek za gripo.

