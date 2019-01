Odhajajo, odhajamo 24ur.com Zadnja leta vse več mladih odhaja iz Slovenije. Boljše priložnosti, boljše življenje, boljšo zaposlitev in boljši zaslužek iščejo in najdejo drugje po Evropi in svetu. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in po Srbiji ostajajo prazni, zapuščeni celo celotni kraji - mrtve vasi, vasi duhov.

