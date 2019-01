Ob tragediji na Poljskem, ko je v petek v požaru v sobi pobega umrlo pet oseb, so iz slovenskega gospodarskega interesnega združenja te dejavnosti sporočili, da vsi slovenski ponudniki sob pobega dosledno in brez izjem zagotavljajo požarno varnost in dodatne izvedbe prostega odhoda iz vsake sobe, tako med igro kot ob morebitnih izrednih razmerah.