Toma in Bojano Križnar zajeli in izpustili v Južnem Sudanu 24ur.com Tomo in Bojana Križnar sta na svoji misiji v Sudanu med prazniki naletela na težave. Južnosudanska vojska ju je namreč zajela, zadržala v begunskem taborišču Yida in proti plačilu nazadnje izpustila. Zakonca Križnar v Južnem Sudanu raziskujeta gobavost med Nubami.

