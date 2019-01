Pliškova osvojila Brisbane in napovedala vrnitev Sportal Na teniškem turnirju v avstralskem Brisbanu (milijon dolarjev nagradnega sklada) je v finalu druga nosilka Čehinja Karolina Pliškova ugnala Ukrajinko Lesijo Curenko s 4:6, 7:5 in 6:2. S tem je po dveh urah in četrt igre ponovila uspeh s turnirja pred dvema letoma.

