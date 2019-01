Nemški finančni minister: Obdobje obilja v državi je minilo SiOL.net Nemški finančni minister Olaf Scholz je danes posvaril, da gospodarski zagon v Nemčija usiha in da so dnevi, ko so davčni prihodki države presegali pričakovanja, minili. Ob tem je opozoril še na možnost pojava protestov t.i. rumenih jopičev tudi v Nemčiji.

