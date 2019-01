Marcel Hirscher veliki zmagovalec Zagreba, ničla za Slovenijo Sportal Zmagovalec slaloma za svetovni pokal v Zagrebu je Avstrijec Marcel Hirscher, ki je prišel do svoje jubilejne 30. slalomske zmage in 64. v svetovnem pokalu. Drugo mesto je osvojil Francoz Alexis Pinturault, tretje pa Hirscherjev rojak Manuel Feller. Edina slovenska predstavnika Štefan Hadalin in Žan Kranjec se nista uvrstila v finale.

Sorodno



























Oglasi Omenjeni Avstrija

Mikaela Shiffrin

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Anže Kopitar

Marjan Šarec

Jernej Damjan

Alenka Čebašek