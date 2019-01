Ob izkopavanju za ptujsko urgenco našli zanimive najdbe Lokalec.si Izkopavanja na območju ptujske bolnišnice, kjer nameravajo zgraditi urgentni center, so razkrila zanimive najdbe. Med drugim so našli rimskodobno peč za žganje opeke, lončenino ter več grobov z različnimi predmeti za pokojnike. “Na podlagi dognanj iz predhodnih izkopavanj, ki sta jih vršila Zavod za varstvo kulturne dediščine Maribor leta 1989 in Pokrajinski muzej Ptuj med leti 1990 in 1991, […]

