Minilo je 75 let od zgodovinskega pohoda XIV. divizije na Štajersko Dolenjski list Danes popoldne je bila na Dolnjem Suhorju pri Metliki slovesnost v spomin na odhod XIV. divizije na Štajersko. Prav na današnji dan, 6. januarja pred 75 leti so namreč iz te belokranjske vasi Tomšičeva, Šercerjeva in Bračičeva brigada v sestavu XIV. divizije Borisa Kidriča krenile na zgodovinski, dobrih 300 kilometrov dolg pohod preko Hrvaške na Štajersko. preberite več » ...

