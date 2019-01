V Združenih arabskih emiratih se je danes začelo azijsko nogometno prvenstvo 2019. Šok so v uvodu doživeli branilci naslova Avstralci, ki so z 0:1 (0:1) izgubili z Jordanijo. Edini gol na tekmi je v 26. minuti dosegel Bani Yassen. V drugi tekmi skupine B sta se Sirija in Palestina razšli brez golov.



