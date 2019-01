Miami brez Dragića poražen, Toronto do 30. zmage v sezoni SiOL.net Goran Dragić še vedno okreva po operaciji kolena, medtem so njegovi soigralci iz moštva Miami Heat v gosteh igrali proti Atlanta Hawks in izgubili. Toronto Raptors, vodilna ekipa na vzhodu, je doma visoko premagala Indiano.

Sorodno

Oglasi