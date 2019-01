V hudi prometni nesreči dva mrtva in šest poškodovanih SiOL.net Z novomeške policijske uprave so sporočili, da so bili nekaj minut po 5. uri obveščeni o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila pri Kočevskih Poljanah v občini Dolenjske Toplice. V nesreči so bili po prvih ugotovitvah udeležena tri oseba vozila. Dva človeka sta v nesreči umrla, šest ljudi je poškodovanih.

Sorodno











Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Domen Prevc

Jan Oblak

Zoran Janković

Goran Janus