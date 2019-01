Ko krutost ne pozna meja! Švedsko tožilstvo nad migranta, ki sta sodelovala v mučenju psice do smrti Nova24TV Švedsko tožilstvo je začelo s pregonom dveh moških, ki sta obtožena, da sta psa zadavila in mu s tem povzročila trpljenje. Eden od obtoženih naj bi bil švedski državljan, drugi pa je migrant iz Srednje Amerike. Švedska policija je v preiskavi v povezavi z drogo preiskala tudi mobilni telefon enega od obtoženih in v njem […]

