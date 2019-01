Več tisoč ljudi opečenih v invaziji meduz v Avstraliji Dnevnik Severovzhodno obalo Avstralije so preplavile zelo strupene meduze, ki so v zadnjih nekaj dneh opekle okoli 3500 ljudi, so opozorile tamkajšnje oblasti. Zaradi invazije meduz so morali zapreti več priljubljenih plaž.

