Odkupne cene mleka Gorenjski glas Kranj – Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so mlekarne novembra lani za mleko, dostavljeno v mlekarno ter s 3,7 odstotka maščobe in 3,15 odstotka beljakovin, plačale v povprečju 30,79 evra za sto kilogramov, kar je bilo...

