Savdijka pobegnila od doma: Če mi ne vrnete potnega lista, me bodo ubili! Na pomoč prispeli predstav topnews.si Dekle iz Savdske Arabije Rahaf Mohammd Alkunan (18) se je sinoči zaklenilo v hotelsko sobo na tajskem letališču in zahtevalo sestanek s predstavniki Združenih narodov, pristojnimi za begunce, saj se ne sme vrniti domov – trdi, da jo bo družina ubila. Rahaf je povedala, da jo družina psihično in fizično zlorablja, in da jo bodo […]

