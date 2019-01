Na dnu Severnega morja več kot 200 kontejnerjev, ki so padli z ladje Dnevnik Večino kontejnerjev, ki so prejšnji teden padli s tovorne ladje v Severnem morju, so našli na morskem dnu. Kot je danes sporočilo nizozemsko ministrstvo za upravljanje z vodami, so z uporabo sonarjev na dnu odkrili 220 od skupno 281 kontejnerjev, 18...

