Prispela prva ponudba za drugi tir, a že vložena zahteva za revizijo SiOL.net Na razpis 2TDK za izdelavo projektne dokumentacije za drugi tir se je odzval le en ponudnik, hkrati pa so v podjetju prejeli tudi že zahtevek za revizijo zoper objavo in razpisno dokumentacijo. Edino ponudbo, ki je brez DDV vredna 19,93 milijona evrov, je oddal konzorcij podjetij Elea iC, SŽ-Projektivno podjetje in IRGO Consulting.

