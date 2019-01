Krški policisti so bili v petek nekaj pred 17. uro obveščeni o prometni nesreči v Brestanici. Opravili so ogled in ugotovili, da je 56-letni voznik avtomobila na prehodu za pešce trčil v 79-letnega pešca, ki je pravilno prečkal cesto. Lažje poškodovanega pešca so oskrbeli v brežiški bolnišnici. Povzročitelju nesreče bodo policisti izdali odločbo o prekršku. preberite več » ...