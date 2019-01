Podžupan jih je razburil, zato so brezdomcu na ulici pustili odeje in obleke SiOL.net Tržačani so na ulicah pustili odeje in tople obleke za brezdomca, saj jih je razburil namestnik župana Paolo Polidori, ko se je ta pohvalil, da je v smeti z veseljem odvrgel "stare cunje" moškega. Na njegovo objavo na Facebooku so sledili burni odzivi, nakar je podžupan zbrisal zapis.

