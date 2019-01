Prek spletne platforme do sredstev za snemanja novega partizanskega filma SiOL.net Kampanja zbiranja sredstev za snemanje novega partizanskega filma Preboj preko spletne platforme za množično financiranje Adrifund se je uspešno zaključila. Kot je razvidno na spletni strani adrifund.com, so zbrali 12.900 evrov. Režiser in scenarist igrano-dokumentarnega filma o bitki na Menini planini je Dejan Babosek.

