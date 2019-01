Za NSi bosta na evropskih volitvah kandidirala Lojze Peterle in Ljudmila Novak RTV Slovenija Vodstvo NSi-ja je na neuradnem posvetu razpravljalo o nadaljnjem delu stranke in o pripravah na evropske volitve. Na kandidatni listi, ki jo mora potrditi še izvršilni odbor, sta tudi Ljudmila Novak in Lojze Peterle.

