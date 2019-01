Najstnik se je hudo poškodoval z eksplozivom Primorske novice V soboto popoldne je proti Rakeku poletel vojaški helikopter in v ljubljanski klinični center odpeljal hudo poškodovanega 17-letnika. Nesreča se je zgodila, ko je mladi domačin v hiši izdeloval pirotehniko. V eksploziji je utrpel hude poškodbe. Bombni tehniki specialne enote so eksplozivne snovi, ki so jih našli v hiši, uničili na kraju, ostanek snovi pa so odnesli v nacionalni forenzični laboratorij, kjer bodo opravili analize.

