Katastrofalen polčas Dallasa pokvaril izjemen večer Dončića #video Sportal Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v pestrem večeru v ligi NBA z Dallasom na domačem parketu izgubil proti oslabljeni zasedbi Los Angeles Lakers (97:107). Ljubljančan je bil s 27 točkami prvi strelec gostiteljev in ena redkih svetlih točk v taboru teličkov, ki so dobili prvi polčas s 67:54, nato pa močno popustili in v nadaljevanju dosegli zgolj 30 točk. Jezerniki so premagali Dallas že tretjič v tej sezoni.

