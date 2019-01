Lastno vozilo do smrti povozilo 60-letnico SiOL.net V kraju Pečice v občini Brežice naj bi v ponedeljek popoldne avtomobil povozil 60-letno žensko. Po prvih informacijah naj bi ženska na dvorišču stanovanjske hiše z vozilom zapeljala na rahel klanec, nato pa najverjetneje ni zategnila ročne zavore. Ko je izstopila iz vozila in hodila proti hiši, se je vozilo začelo premikati in 60-letnico povozilo.

