Pol stoletja od legendarnega poslovilnega koncerta The Beatles na strehi zgradbe sredi Londona Politikis Leto 1969 v glasbeni zgodovini velja za posebej prelomno. Med drugim je pred pol stoletja potekal Woodstock, mnogi pa si ga bodo zapomnili tudi po tem, da so 30. januarja tega leta nazadnje javno koncertirali legendarni The Beatles. Koncert je bil poseben, saj so glasbeniki pripravili presenečenje in nastopili na strehi zgradbe sredi Londona. The […]

