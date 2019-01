Tako so cene vinjet pod levimi vladami poletele v nebo Nova24TV Od uvedbe vinjetnega sistema v času prve vlade Janeza Janše v letu 2008, so v času levih vlad pod vodstvom Boruta Pahorja, Mira Cerarja in Marjana Šarca cene vinjet poletele v nebo. Prvega julija 2018 je minilo deset let od uvedbe vinjetnega sistema na slovenskih cestah. Vinjetni sistem je uvedla prva vlada Janeza Janše, za […]

