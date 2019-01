Poraz Jeseničanov na domačem ledu Gorenjski glas Jesenice, Kranj – V Alpski hokejski ligi so hokejisti konec tedna odigrali tekme 26. kroga. Pri obeh predstavnikih Slovenije so tokrat gostovali hokejisti Red Bull Hockex Jurinors iz Salzburga. V soboto so odigrali tekmo v Tivoliju s hokejisti HK...

