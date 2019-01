Začel se je proces proti kardinalu Barbarinu Radio Ognjišče

V francoskem Lyonu se je včeraj začel sodni proces proti nadškofu kardinalu Philippu Barbarinu in še šestim drugim osebam zaradi prikrivanja spolnih zlorab duhovnika Bernarda Preynata. Deset skavtov, ki so bili med leti 1970 in 1980 žrtve spolnih napadov omenjenega duhovnika je namreč vložilo obtožbo zaradi neprijave storilca....

