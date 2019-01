Več mrtvih in vsaj 100 ranjenih v trčenju vlakov 24ur.com V trčenju dveh vlakov v južnoafriškem mestu Pretoria so po zadnjih podatkih umrle tri osebe, več kot 100 ljudi je poškodovanih. Reševalci hitijo, da bi se prebili do ljudi, ki so ostali ujeti v vagonih.

